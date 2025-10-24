DAX 24.271 +0,1%ESt50 5.702 +0,5%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.181 +0,8%Euro 1,1642 +0,1%Öl 65,42 -0,4%Gold 4.043 -0,9%
SAFRAN Aktie

Marktkap. 127,63 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz der Franzosen habe die Erwartungen getoppt, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Reaktion./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Buy

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
312,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
303,80 €		 Abst. Kursziel*:
2,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
304,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,53%
Analyst Name:
Christophe Menard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
334,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

11:16 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:26 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
08:01 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

finanzen.net SAFRAN-Investmentbeispiel EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Safran auf 'Outperform' - Ziel 340 Euro
dpa-afx SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Auch Triebwerkshersteller Safran hebt Jahresziele an
Dow Jones Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte
TraderFox Big Call: Coca-Cola, RTX, LVMH, Safran
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
