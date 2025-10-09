DAX 24.616 +0,0%ESt50 5.624 +0,0%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,76 +1,6%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.331 +0,1%Euro 1,1571 +0,0%Öl 63,56 -2,6%Gold 3.989 +0,3%
Marktkap. 216,81 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
UBS AG

Novartis Neutral

14:41 Uhr
Novartis Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach dem Ablauf des Entresto-Patents im Juli 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Der anfängliche Umsatzrückgang nach dem Patentablauf für das Herzmedikament entspreche dem üblichen Tempo, schrieb Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte sich der langsamere Rückgang in den vergangenen Wochen allerdings fortsetzen, könnte es zu einer Aufwärtskorrektur der Prognosen kommen./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
106,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
-10,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
106,46 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,76%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

