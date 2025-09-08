Novartis Aktie
Marktkap. 208,06 Mrd. EURKGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die vom Pharmakonzern geplante Übernahme des Biopharmazie-Unternehmens Tourmaline Bio habe er nicht auf dem Radar gehabt, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Novartis baue mit dieser vernünftigen Transaktion sein ehrgeiziges Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiter aus./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 09:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Buy
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
101,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
17,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
101,58 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,13%
|
Analyst Name:
Emmanuel Papadakis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
100,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|14:26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|14:26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|14:26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.11.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|06.02.24
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.09.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|02.09.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|22.08.25
|Novartis Neutral
|UBS AG