DAX 23.610 +0,0%ESt50 5.469 -0,1%Top 10 Crypto 15,50 +1,6%Dow 46.293 -0,2%Nas 22.573 -1,0%Bitcoin 95.565 +0,8%Euro 1,1786 -0,3%Öl 67,72 -0,1%Gold 3.773 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 BASF BASF11 Amazon 906866 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Top News
Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg Investment-Note für Munich Re-Aktie: Neue Analyse von Berenberg
Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt Heidelberg Materials-Aktie: Berenberg gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Novartis Aktie

Kaufen
Verkaufen
103,80 EUR -0,40 EUR -0,38 %
STU
97,48 CHF -0,04 CHF -0,04 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 199,48 Mrd. EUR

KGV 17,02 Div. Rendite 3,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 904278

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012005267

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NVSEF

UBS AG

Novartis Neutral

09:01 Uhr
Novartis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
103,80 EUR -0,40 EUR -0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Weston am Dienstag nach einem Treffen mit dem Finanzchef und seinem Nachfolger anlässlich der "Best of Switzerland"-Konferenz. Das Gespräch habe sich unter anderem um die US-Zollpolitik, wichtige Wachstumstreiber unter den Medikamenten des Konzerns und die Margenentwicklung gedreht. Für 2026 erwarteten die Manager bisher ein moderates Umsatzwachstum und keine sonderliche Verbesserung der Profitabilität - die Marge dürfte aber stabil bleiben./rob/ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Neutral

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
97,52 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
97,48 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,54%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

09:01 Novartis Neutral UBS AG
23.09.25 Novartis Neutral UBS AG
17.09.25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Novartis Neutral UBS AG
12.09.25 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hypoport SE

finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende zu
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX im Aufwind
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Montagshandels mit Gewinnen
finanzen.net XETRA-Handel: So bewegt sich der SDAX am Nachmittag
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht Gewinne
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX steigt
EQS Group EQS-News: Hypoport delivers strong first half performance
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Hypoport SE: Significant Increase in Revenue and EBIT in first half of 2025
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Hypoport SE: Business Volume in Private Real Estate Financing Rises Significantly in the First Half of 2025
EQS Group EQS-PVR: Hypoport SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Hypoport starts 2025 with strong earnings in Q1
EQS Group EQS-AFR: Hypoport SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Hypoport SE zu myNews hinzufügen