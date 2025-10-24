DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.377 +0,1%Top 10 Crypto 15,86 +6,6%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.742 +1,3%Euro 1,1625 +0,0%Öl 66,17 +0,7%Gold 4.072 -0,2%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit
RWE Aktie

40,52 EUR +0,17 EUR +0,42 %
STU
Marktkap. 29,46 Mrd. EUR

KGV 4,17 Div. Rendite 3,82%
WKN 703712

ISIN DE0007037129

Symbol RWNFF

Bernstein Research

RWE Outperform

08:01 Uhr
RWE Outperform
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
40,52 EUR 0,17 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat RWE nach Gesprächen mit dem Investor-Relations-Team mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Versorgers am 12. November dürften ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 517 Millionen Euro sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 0,36 Euro belegen, schrieb Deepa Venkateswaran am Sonntag in ihrem Ausblick auf den Zwischenbericht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2025 / 13:49 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Outperform

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,67 €		 Abst. Kursziel*:
0,81%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,18%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Outperform Bernstein Research
24.10.25 RWE Buy UBS AG
09.10.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
19.09.25 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.25 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag kaum verändert
finanzen.net UBS AG: Buy für RWE-Aktie
finanzen.net RWE Aktie News: RWE tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
finanzen.net RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Freitagvormittag auf rotes Terrain
dpa-afx RWE-Aktie kann Verluste nach Citigroup-Abstufung eingrenzen
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen
reNEWS RWE starts building 92MW of new Italian wind
reNEWS Indeximate monitors RWE subsea cables with fibre sensing tech
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE halts Kent offshore wind project in Victoria
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: RWE Aktiengesellschaft: Mag. Dr. h.c. Monika Kircher, buy
