Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Wochenauftakt nach oben gehen. Der deutsche Leitindex DAX zieht rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,43 Prozent auf 24.344 Punkte an.

Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenfalls höher. Nach den jüngsten Signalen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag freundlich in die neue Woche starten. Der DAX nähert sich dabei wieder seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten an, bleibt jedoch vorerst in seiner aktuellen Handelsspanne zwischen rund 24.400 und 24.800 Punkten. Diese Zone hatte der Leitindex zuletzt vor etwa zwei Wochen überschritten. Für positive Impulse sorgt die Annäherung im Zoll- und Handelskonflikt zwischen Washington und Peking. Beide Seiten hätten eine vorläufige Einigung erzielt, erklärte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag. Diese müsse nun noch intern genehmigt werden. Details zum Inhalt wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach nach den Gesprächen in Kuala Lumpur von einem konstruktiven Austausch, der als Vorbereitung für das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea diene. Abseits der geopolitischen Entwicklungen steht dem DAX eine spannende Woche bevor. Neben geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken rückt die Berichtssaison stärker in den Fokus, mit zahlreichen Unternehmenszahlen aus Europa und den USA. Zum Auftakt bleibt das Geschehen an den Märkten jedoch noch ruhig - im Mittelpunkt steht zunächst der Ifo-Geschäftsklimaindex, ein wichtiger Indikator für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen dürften am Montag zugreifen. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich auf positivem Terrain. Die europäischen Börsen starten voraussichtlich mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche. Die USA und China nähern sich spürbar an, erklärt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump steht demnach kurz vor einer Einigung mit Peking, um einen neuen 100-Prozent-Zoll auf chinesische Importe abzuwenden. US-Finanzminister Scott Bessent berichtete nach zweitägigen Gesprächen mit dem chinesischen Chefunterhändler, beide Seiten hätten ein Rahmenabkommen vorbereitet, das bereits in dieser Woche zu einem Treffen zwischen Trump und Chinas Präsident Xi Jinping führen könnte. Ziel sei es, die angedrohten Strafzölle auszusetzen, sofern China im Gegenzug auf geplante Exportbeschränkungen für Seltene Erden verzichte. Ein mögliches Treffen sei für Donnerstag im Gespräch - bis dahin könne sich jedoch noch einiges ändern, heißt es aus Handelskreisen. Darüber hinaus verspricht auch die restliche Woche einiges an Spannung. Die Berichtssaison nimmt deutlich Fahrt auf: Insgesamt 90 Unternehmen aus dem Stoxx-600 legen in den kommenden Tagen ihre Zahlen vor. An den Geldmärkten richtet sich der Blick zur Wochenmitte auf die US-Notenbank, die am Mittwoch nach Börsenschluss voraussichtlich eine Zinssenkung um 25 Basispunkte beschließen wird - trotz der Unsicherheiten durch den anhaltenden Regierungsstillstand. Die Europäische Zentralbank dürfte am Donnerstag ihre Leitzinsen unverändert bestätigen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende Gewinne. Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas fester und baute seine Gewinne im Verlauf deutlich aus. Letztlich notierte er 1,01 Prozent höher bei 47.207,12 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging bereits mit deutlicheren Gewinnen in die Sitzung und beendete die Sitzung 1,15 Prozent im Plus bei 23.204,87 Zählern. Positiv aufgenommene Inflationsdaten stützten die Stimmung: Die Verbraucherpreise stiegen im September etwas schwächer als erwartet - sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate. Das nimmt den Inflationsdruck aus dem Markt und befeuert die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve in der kommenden Woche. Zudem sorgte die Aussicht auf ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping für leichte Entspannung im Handelskonflikt. Die Datenveröffentlichung verzögerte sich wegen des dreiwöchigen US-Government-Shutdowns, durch den zahlreiche Wirtschaftsstatistiken ausbleiben. Analysten gehen nun überwiegend davon aus, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken