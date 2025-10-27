DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,86 +6,6%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.745 +1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl66,00 +0,5%Gold4.066 -0,3%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Heute im Fokus

Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus

aktualisiert 27.10.25 08:30 Uhr

Bayer: US-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant. BVB: Verletzung von Hübers überschattet Sieg gegen Köln. Regierungsführung im Fokus: Ratingagentur Scope stuft USA ab. Shutdown im Fokus: Pentagon nimmt anonyme Millionenspende an. Zollstreit: Annäherung zwischen China und USA nach Angaben aus Peking - Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Wochenauftakt nach oben gehen.

Der deutsche Leitindex DAX zieht rund eine halbe Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,43 Prozent auf 24.344 Punkte an.
Der TecDAX tendiert vorbörslich ebenfalls höher.

Nach den jüngsten Signalen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag freundlich in die neue Woche starten. Der DAX nähert sich dabei wieder seinem Rekordhoch von 24.771 Punkten an, bleibt jedoch vorerst in seiner aktuellen Handelsspanne zwischen rund 24.400 und 24.800 Punkten. Diese Zone hatte der Leitindex zuletzt vor etwa zwei Wochen überschritten.

Für positive Impulse sorgt die Annäherung im Zoll- und Handelskonflikt zwischen Washington und Peking. Beide Seiten hätten eine vorläufige Einigung erzielt, erklärte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, am Sonntag. Diese müsse nun noch intern genehmigt werden. Details zum Inhalt wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach nach den Gesprächen in Kuala Lumpur von einem konstruktiven Austausch, der als Vorbereitung für das geplante Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea diene.

Abseits der geopolitischen Entwicklungen steht dem DAX eine spannende Woche bevor. Neben geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken rückt die Berichtssaison stärker in den Fokus, mit zahlreichen Unternehmenszahlen aus Europa und den USA. Zum Auftakt bleibt das Geschehen an den Märkten jedoch noch ruhig - im Mittelpunkt steht zunächst der Ifo-Geschäftsklimaindex, ein wichtiger Indikator für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft.

Top Themen

EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
EVOTEC / Bristol-Myers SquibbHandelskonfliktGerresheimerBitcoinPorscheBayerIntel

