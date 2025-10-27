DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.591 +1,7%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1640 +0,1%Öl66,01 +0,5%Gold3.993 -2,1%
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert

27.10.25 17:44 Uhr
Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA hat seine Ziele trotz eines aufgetretenen Wertberichtigungsbedarfs bestätigt.

NORMA Group SE
14,86 EUR 0,00 EUR 0,00%
Die Prognose für den Konzernumsatz sowie die bereinigte Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) im Geschäftsjahr 2025 sei von der Maßnahme nicht betroffen und gelte unverändert, teilte das Unternehmen am frühen Montagabend mit.

Aufgrund eines verpflichtenden Werthaltigkeitstests sei ein nicht zahlungswirksamer Wertberichtigungsbedarf auf den Goodwill der Region EMEA von insgesamt rund 50 Millionen Euro identifiziert worden, hieß es. Dieser sei im Wesentlichen auf veränderte Umsatzannahmen dort für die kommenden Geschäftsjahre zurückzuführen. Der Wertberichtigungsbedarf werde sich im Konzernergebnis nach Steuern entsprechend auswirken, führe aber nicht zu einem Liquiditätsabfluss.

Die Zahlen zum dritten Quartal will NORMA am 04. November veröffentlichen. Der Aktienkurs von NORMA geriet nach der Mitteilung nur kurz unter Druck.

/he/ck

MAINTAL (dpa-AFX)

Bildquellen: Wolfilser / Shutterstock.com

