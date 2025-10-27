DAX24.255 +0,1%Est505.703 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,78 +6,0%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.127 +0,7%Euro1,1644 +0,1%Öl65,56 -0,2%Gold4.031 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ Porsche vz. PAG911 DroneShield A2DMAA Gerresheimer A0LD6E RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, thyssenkrupp, Infineon, Gerresheimer, Nordex, Novo Nordisk, Highland Critical Minerals im Fokus
Top News
Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: PayPal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas! Billionen-Dollar-Wette: Amazon, Alphabet, Oracle, Equinix und Digital Realty Trust - Die großen Gewinner der weltweiten KI-Expansion von Jakarta bis Texas!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Deutliche Reform

Evonik-Aktie im Minus: Chef fordert Abschaffung des CO2-Emissionshandels

27.10.25 10:33 Uhr
Evonik-Aktie in Rot: Unternehmenschef verlangt Abschaffung des CO2-Handels | finanzen.net

Der Chef des Essener Chemiekonzerns Evonik, Christian Kullmann, fordert eine Abschaffung oder eine deutliche Reform des europäischen Emissionshandels.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
14,84 EUR -0,25 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Wir haben das weltweit schärfste CO2-Gebührenregime, aber das Klima kennt keine Grenzen", sagte Kullmann der "Süddeutschen Zeitung". Er halte es daher für völlig falsch, eine Industrie, die weltweit in der Spitzenklasse spiele, scharf mit zusätzlichen Gebühren zu benachteiligen.

Wer­bung

Das CO2-Gebührensystem müsse weg, mindestens aber drastisch reformiert werden, sagte Kullmann. Die europäische Industrie werde nur zusätzlich im internationalen Wettbewerb belastet. Zugleich importiere Europa massenweise Produkte aus Ländern mit echten CO2-Schleudern. "Volkswirtschaftlich ist das für Europa ein Irrsinn", sagte Kullmann.

Der CO2-Emissionshandel

Der CO2-Emissionshandel ist ein marktwirtschaftliches Instrument zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Es handelt sich um ein System, bei dem Unternehmen Rechte zum Ausstoß von Treibhausgasen nachweisen müssen und damit handeln können.

Beim Emissionshandel müssen Unternehmen für jede Tonne CO2, die sie in die Atmosphäre ausstoßen, eine Berechtigung vorweisen. Diese Berechtigungen können gehandelt werden. Die Gesamtmenge der verfügbaren Zertifikate wird im Laufe der Zeit verringert, wodurch die Zertifikate teurer werden. Dies soll Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen fördern.

Wer­bung

"Weltwirtschaftliche Bedingungen haben sich geändert"

Der Emissionshandel müsse geändert werden, weil sich die weltwirtschaftlichen Bedingungen geändert hätten, sagte Kullmann: "Wir erleben gerade einen Epochenwandel. Jeder kämpft für sich, die Industrienationen lösen die globalen Probleme nicht mehr gemeinsam." Europas Industrie habe es jetzt mit Wettbewerbern zu tun, die von ihren Regierungen tatkräftig unterstützt würden und noch wesentlich geringere Energie- und Rohstoffkosten hätten.

Auch der geplante Klimazoll, der die europäische Industrie vor Umweltdumping schützen soll, funktioniere nicht: "Europa kann im Zweifel, wenn es hart auf hart kommt, einen solchen Grenzausgleichsmechanismus gar nicht durchsetzen", sagte der Manager. Die Idee des sogenannten Grenzausgleichsmechanismus sei eine formal-bürokratische Trickserei ohne Effekt.

Im Montagshandel tendieren Evonik-Aktien via XETRA zeitweise 0,93 Prozent tiefer auf 14,92 Euro.

/sl/DP/mis

ESSEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, EVONIK

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Evonik HaltenDZ BANK
26.09.2025Evonik NeutralUBS AG
26.09.2025Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Evonik HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
01.08.2025Evonik BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Evonik HaltenDZ BANK
26.09.2025Evonik NeutralUBS AG
26.09.2025Evonik NeutralGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Evonik HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen