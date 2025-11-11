DAX23.988 +0,1%Est505.693 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,28 -2,7%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.852 -0,9%Euro1,1573 +0,1%Öl64,29 +0,4%Gold4.141 +0,6%
Daumen runter

Evonik-Aktie auf Rekordtief - Analysten-Skepsis nimmt noch zu

11.11.25 10:52 Uhr
Skeptische Analystenstimmen lassen Evonik-Aktie abrauschen | finanzen.net

Aktien von Evonik haben am Dienstag mit 13,55 Euro so wenig gekostet wie noch nie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
13,72 EUR -0,38 EUR -2,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Verlust der Papiere des Spezialchemiekonzerns Evonik im Jahr 2025 schwoll damit auf 19 Prozent an. Mit Goldman Sachs und Jefferies veröffentlichten zwei Investmentbanken auch jetzt noch Einschätzungen, die wenig Hoffnung auf eine schnelle Erholung machen. Goldman-Expertin Georgina Fraser signalisiert mit ihrem Kursziel sogar noch weitere Rückschlaggefahr bis 11,60 Euro.

Fraser fürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent.

Auch ihr Jefferies-Kollege Chris Counihan ist ziemlich pessimistisch. Für 2027 rechnet er nämlich nur mit weniger als 20 Prozent der vom Konzern avisierten Erholung. In diesem Umfeld werde die Dividende für einige Zeit nicht mehr komplett von den Barmittelzuflüssen abgedeckt.

/ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: EVONIK, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
11:16Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
08:01Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Evonik HaltenDZ BANK
05.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Evonik NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Evonik HaltenDZ BANK
05.11.2025Evonik HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Evonik NeutralUBS AG
04.11.2025Evonik HoldWarburg Research
04.11.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11:16Evonik SellGoldman Sachs Group Inc.
08:01Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

