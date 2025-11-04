Evonik-Aktie im Minus: Im 3. Quartal in den roten Zahlen - Nachfrage rückläufig
Evonik ist im dritten Quartal bei rückläufiger Nachfrage unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht.
Netto stand ein den Aktionären zurechenbares Ergebnis von minus 106 Millionen Euro zu Buche, wie der Spezialchemiekonzern bei Vorlage seiner vollständigen Zwischenbilanz in Essen mitteilte. Im Vorjahr hatte hier noch ein Überschuss von 223 Millionen Euro gestanden.
Das bereinigte EBITDA, die für Evonik entscheidende Leistungskennziffer, sackte um 22 Prozent auf 448 Millionen Euro ab. Damit lag der Wert in dem Korridor von 420 bis 480 Millionen Euro, den das Unternehmen bereits Ende September, kurz vor Quartalsende, für wahrscheinlich gehalten hatte. "Die erwartete Erholung im September blieb aus", sagt Vorstandschef Christian Kullmann.
So schrumpften die Einnahmen um 12 Prozent auf 3,39 Milliarden Euro. Zur Hälfte ging das Minus auf das Konto sinkender Absatzmengen, während die Verkaufspreise annähernd stabil blieben. Weitere 2 Prozentpunkte gingen auf den Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern zurück, die in den ersten beiden Monaten des Vorjahresquartals noch zu Evonik gehörten. Ungünstige Wechselkurse, besonders der schwache US-Dollar kosteten weitere 3 Prozentpunkte Wachstum. Die bereinigte EBITDA-Marge sank entsprechend um 190 Basispunkte auf 13,2 Prozent.
Die Prognose, die Evonik auch bereits Ende September gekürzt hatte, wurde bestätigt. Die Nachfrage werde anhaltend schwach bleiben und das bereinigte EBITDA auf etwa 1,9 (Vorjahr: 2,07) Milliarden Euro sinken. Die Cash Conversion Rate sieht Evonik nunmehr zwischen 30 und 40 Prozent.
"Unsere angepassten Ziele für dieses Jahr sind erreichbar", sagte der neue Finanzchef Claus Rettig. Der Fokus liege auf der Umsetzung der Wachstums- und Kosteninitiativen. Bis zum Jahresende dürften im größten Programm Evonik Tailor Made 90 Prozent aller Bereiche in ihre neue Struktur überführt sein. Im Rahmen des Programms sollen bis Ende 2026 jährliche Einsparungen von 400 Millionen Euro erreicht werden.
Evonik schwach - JPMorgan: Sorge über 'Qualität' des Ergebnisses
Negativ ist am Dienstag die Reaktion auf die Quartalsbilanz von Evonik ausgefallen.
Auf XETRA geben die Papiere um 0,14 Prozent nach auf 14,51 Euro.
Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan wies in einer ersten Reaktion darauf hin, dass nach einer Gewinnwarnung im September das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nun zwar nahe der Konsensschätzung liege.
Dies sei aber allein dem Segment "Other/Corporate" zu verdanken, während die beiden zentralen operativen Segmente schwach abgeschnitten hätten. Das werfe Fragen hinsichtlich der Qualität des Ergebnisses auf.
(DOW JONES) / (dpa-AFX Broker)
