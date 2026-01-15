DAX 25.289 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.114 -0,3%Euro 1,1622 +0,1%Öl 64,57 +1,1%Gold 4.612 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Schaeffler SHA010 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- D-Wave, Schaeffler, RWE, Siemens Energy, ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial? Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Welche Rüstungsaktie bietet 2026 das höchste Potenzial?
Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea Bayer-Aktie dennoch tiefer: EU genehmigt dritte Indikation für Augenmedikament Eylea
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Evonik Aktie

Kaufen
Verkaufen
Evonik Aktien-Sparplan
13,07 EUR -0,45 EUR -3,33 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,23 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN EVNK01

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000EVNK013

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EVKIF

JP Morgan Chase & Co.

Evonik Neutral

12:51 Uhr
Evonik Neutral
Aktie in diesem Artikel
Evonik AG
13,07 EUR -0,45 EUR -3,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Neutral" belassen. Er habe bereits mehrfach betont, dass das Überangebot in China sowie die wachsende Konkurrenz aus dem Reich der Mitte ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Chemiebranche seien, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Maßnahmen im Zuge der Anti-Involutionspolitik der dortigen Staatsführung könnten also ein Game-Changer für die Chemiekonzerne sein. Mit dieser Strategie will China Überkapazitäten in Schlüsselbranchen eindämmen und profitableres Wachstum fördern. Udeshi sieht bei diesem Thema durchwachsene Signale in den vergangenen sechs Monaten. BASF wäre wohl der größte Profiteur eines Abbaus von Überkapazitäten in China selbst. Ob die Politik von Chinas Regierung wirkt, ist laut Udeshi aber schwer einzuschätzen, wirkliche Belege gebe es nicht. Daher blieben die Aussichten für eine deutliche Gewinnerholung der europäischen Chemiebranche aufgrund des anhaltenden strukturellen Drucks vorerst ungewiss. Für Evonik besonders relevant seien jüngste Ankündigungen zusätzlicher Kapazitäten aus China für Produkte wie ihre Aminosäure Methionin, bei der es bereits immense Überkapazitäten gebe./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Zusammenfassung: Evonik Neutral

Unternehmen:
Evonik AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Evonik AG

08:01 Evonik Equal Weight Barclays Capital
08.01.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Evonik AG

dpa-afx Schwieriges Jahr Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen Chemie-Aktien auf Talfahrt: BASF, Evonik & Co. leiden unter düsteren Prognosen
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX steigt zum Start
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags fester
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels stärker
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verliert zum Ende des Mittwochshandels
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-Adhoc: Evonik Industries AG: Adjustment of the outlook for the fiscal year 2025; financial figures for the third quarter of 2025
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Dr. Claudine Mollenkopf, buy
EQS Group EQS-DD: Evonik Industries AG: Thomas Wessel, buy
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Evonik AG zu myNews hinzufügen