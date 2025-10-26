Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln

Gold, Öl & Co.

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Der Goldpreis wertet am Sonntagabend um -0,01 Prozent auf 4.112,10 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.112,31 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,04 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 19:14 Uhr auf 48,61 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 48,59 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.608,00 US-Dollar am Vortag auf 1.613,50 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,55 Prozent auf 1.441,00 US-Dollar, nach 1.419,00 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net