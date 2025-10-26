DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin97.506 +1,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 ±-0,0%
Gold, Öl & Co.

Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln

26.10.25 20:43 Uhr
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Sonntagabend entwickeln | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.847,40 USD -15,10 USD -0,53%
Baumwolle
0,64 USD USD 0,25%
Bleipreis
1.979,00 USD 6,00 USD 0,30%
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR 0,00 EUR 0,06%
EEX Strompreis Phelix DE
92,94 EUR -0,45 EUR -0,48%
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,34 USD 0,05 USD 1,40%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.112,10 USD -0,21 USD -0,01%
Haferpreis
3,09 USD 0,01 USD 0,32%
Heizölpreis
63,40 USD USD
Holzpreis
587,50 USD 3,00 USD 0,51%
Kaffeepreis
4,00 USD -0,10 USD -2,46%
Kakaopreis
4.519,00 GBP -19,00 GBP -0,42%
Kohlepreis
92,60 USD -0,15 USD -0,16%
Kupferpreis
10.807,00 USD 10,00 USD 0,09%
Lebendrindpreis
2,34 USD -0,06 USD -2,46%
Mageres Schwein Preis
0,82 USD USD -0,09%
Maispreis
4,24 USD -0,04 USD -0,88%
Mastrindpreis
3,54 USD -0,10 USD -2,66%
Milchpreis
16,89 USD -0,01 USD -0,06%
Naphthapreis (European)
527,23 USD USD
Nickelpreis
15.085,00 USD -25,00 USD -0,17%
Ölpreis (Brent)
65,69 USD -0,27 USD -0,41%
Ölpreis (WTI)
61,42 USD -0,33 USD -0,53%
Orangensaftpreis
1,95 USD USD -0,23%
Palladiumpreis
1.441,00 USD 22,00 USD 1,55%
Palmölpreis
4.381,00 MYR -49,00 MYR -1,11%
Platinpreis
1.613,50 USD 5,50 USD 0,34%
Rapspreis
469,50 EUR -2,50 EUR -0,53%
Reispreis
10,12 USD -0,14 USD -1,32%
Silberpreis
48,61 USD 0,02 USD 0,04%
Sojabohnenmehlpreis
293,90 USD 1,90 USD 0,65%
Sojabohnenölpreis
0,50 USD -0,01 USD -1,12%
Sojabohnenpreis
10,42 USD -0,02 USD -0,22%
Super Benzin
1,67 EUR 0,01 EUR 0,78%
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
Weizenpreis
190,00 EUR EUR
Zinkpreis
3.227,00 USD 6,00 USD 0,19%
Zinnpreis
35.925,00 USD 175,00 USD 0,49%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,77%
Der Goldpreis wertet am Sonntagabend um -0,01 Prozent auf 4.112,10 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.112,31 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 0,04 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 19:14 Uhr auf 48,61 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 48,59 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Platinpreis hinzu. Für den Platinpreis geht es nach 1.608,00 US-Dollar am Vortag auf 1.613,50 US-Dollar nach oben (+0,34Prozent).

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 1,55 Prozent auf 1.441,00 US-Dollar, nach 1.419,00 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

