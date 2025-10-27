QUALCOMM-Aktie zweistellig höher: Einstieg in den Markt für KI-Rechenzentren treibt an
Der Einstieg in den lukrativen Markt für KI-Rechenzentren hat am Montag die QUALCOMM-Aktie auf den höchsten Stand seit Ende Juni getrieben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie des auf den Telekombereich fokussierten Chipherstellers sprang zeitweise bis auf 205,95 US-Dollar hoch. Zuletzt legte sie via NASDAQ um 12,8 Prozent auf 190,56 US-Dollar zu.
QUALCOMM hat Chips und Computer vorgestellt, mit denen der Konzern die Nummer eins im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), NVIDIA, herausfordern will. Die neue AI200-Produktreihe von QUALCOMM solle 2026 ausgeliefert werden. Erster Kunde sei das saudi-arabische KI-Startup Humain, das ab dem kommenden Jahr Computersysteme mit einer Leistung von 200 Megawatt auf Basis der QUALCOMM-Chips einsetzen wolle.
Die Humain-Transaktion deutet nach den Worten der Bloomberg-Intelligence-Analysten Kunjan Sobhani und Oscar Hernandez Tejada darauf hin, dass QUALCOMMs neue KI-Beschleuniger bereits Fahrt aufnähmen. "Obwohl es noch zu früh ist, von einer ernsthaften Herausforderung für Nvidias Dominanz zu sprechen, könnten selbst bescheidene Marktanteilsgewinne im über 500 Milliarden Dollar schweren Markt für KI-Beschleuniger zu zusätzlichen Umsätzen in Milliardenhöhe führen", schrieben sie.
/ck/he
NEW YORK (dpa-AFX)
Bildquellen: jejim / Shutterstock.com
