NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Qualcomm von 135 auf 160 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 5G-Technik für Smartphones habe dem Chipkonzern im dritten Quartal viel Rückenwind gebracht, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem gebe es frühe Indizien für Auftrieb auch in anderen Geschäften. Dies sollte die Aktien langfristig bei Anlegern begehrter machen./tih/mis