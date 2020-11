NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Qualcomm von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 135 US-Dollar angehoben. Mit dem Patent-Deal mit Huawei dürfte der Chipkonzern eine schwere Last der vergangenen Jahre nun endlich abgelegt haben, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem profitiere der Konzern vom Ausbau der 5G-Mobilfunktechnik./mis/tih