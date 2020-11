NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Qualcomm nach einem Berufungsgerichtsurteil auf "Outperform" mit einem Kursziel von 135 US-Dollar belassen. Mit dem Urteil zugunsten des Smartphone-Chipherstellers sei einer der letzten Dominosteine gefallen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Wachstumskurs dürfte nun weitaus einwandfreier und investierbarer werden. Zuvor hatte ein US-Gericht unter anderem entschieden, dass die Vorgehensweise von Qualcomm, Chip-Lieferungen vom Erwerb einer separaten Patentlizenz abhängig zu machen, nicht den Wettbewerb verzerrt./ck/he