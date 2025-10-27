DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,86 +6,6%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.745 +1,3%Euro1,1623 ±-0,0%Öl65,96 +0,4%Gold4.070 -0,2%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX fest erwartet -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, Bitcoin im Fokus
Top News
Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei übersteigt erstmals 50.000 Punkte
Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus Verschiebung am Kryptomarkt? ETH-Wal deckt sich ein, Solana-Wal steigt aus
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
10 vor 9

Börse aktuell: 10 Fakten für den Montag - Entspannungssignale im Handelsstreit

27.10.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Hoffnung im Handelskonflikt | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.239,9 PKT 32,1 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.160,2 PKT 192,2 PKT 0,74%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.512,3 PKT 1.212,7 PKT 2,46%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.950,3 PKT 27,9 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor festerer Eröffnung

Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,43 Prozent auf 24.343 Punkte an.

2. Börsen in Fernost im Aufwind

In Japan zieht der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 2,46 Prozent an auf 50.512,32 Punkte. Damit überwindet er erstmals die Marke von 50.000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,12 Prozent auf 3.994,59 Zähler.

Unterdessen kann der Hang Seng in Hongkong um 0,99 Prozent auf 26.416,39 Einheiten klettern.

3. Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers Porsche AG in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt. Zur Nachricht

4. Gerresheimer-Aktie: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Drei-Millionen-Umsatz wohl falsch verbucht

Der Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten Gerresheimer, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, hat sich teilweise erhärtet. Zur Nachricht

5. Milliardendeal: Novartis will Avidity kaufen

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will die US-Biotechfirma Avidity Biosciences übernehmen. Zur Nachricht

6. Bayer-Aktie: US-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant

Bayer kann sein Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA auf den Markt bringen. Zur Nachricht

7. Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 115.000 Dollar

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel die Kursgewinne vom Wochenende ausgebaut. Zur Nachricht

8. Zollstreit: Annäherung zwischen China und USA nach Angaben aus Peking - Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an

China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen am Montagmorgen zu.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Montag kaum verändert. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1629 US-Dollar gehandelt.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com

