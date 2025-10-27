10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vor festerer Eröffnung

Der DAX zieht rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke um 0,43 Prozent auf 24.343 Punkte an.

2. Börsen in Fernost im Aufwind

In Japan zieht der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 2,46 Prozent an auf 50.512,32 Punkte. Damit überwindet er erstmals die Marke von 50.000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite 1,12 Prozent auf 3.994,59 Zähler.

Unterdessen kann der Hang Seng in Hongkong um 0,99 Prozent auf 26.416,39 Einheiten klettern.

3. Porsche-Aktie dennoch höher: Operativer Gewinn bricht wegen Sonderkosten ein

Die Milliardenkosten für die Verbrenner-Verlängerung haben den Gewinn des Sport- und Geländewagenbauers Porsche AG in den ersten drei Quartalen fast vollständig aufgezehrt.

4. Gerresheimer-Aktie: Untersuchung zu Konzernabschluss 2024 - Drei-Millionen-Umsatz wohl falsch verbucht

Der Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten Gerresheimer, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, hat sich teilweise erhärtet.

5. Milliardendeal: Novartis will Avidity kaufen

Der schweizerische Pharmakonzern Novartis will die US-Biotechfirma Avidity Biosciences übernehmen.

6. Bayer-Aktie: US-Zulassung für Menopause-Mittel Elinzanetant

Bayer kann sein Menopause-Medikament Elinzanetant in den USA auf den Markt bringen.

7. Bitcoin zieht deutlich an - Kurs klettert über die Marke von 115.000 Dollar

Der Bitcoin hat am Montag im frühen Handel die Kursgewinne vom Wochenende ausgebaut.

8. Zollstreit: Annäherung zwischen China und USA nach Angaben aus Peking - Trump kündigt zusätzliche Zölle gegen Kanada an

China und die USA haben sich im Zoll- und Handelsstreit angenähert.

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen am Montagmorgen zu.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Montag kaum verändert. Am Morgen wurde der Euro zu 1,1629 US-Dollar gehandelt.