DAX24.359 +0,3%Est505.778 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +1,0%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.659 -0,2%Euro1,1731 -0,1%Öl61,09 -0,8%Gold4.340 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Oracle 871460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX etwas fester -- Dow vor neuem Rekord? -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen
S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026? S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne nach Sprung über November-Hoch weitgehend ab

12.12.25 14:59 Uhr
Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne nach Sprung über November-Hoch weitgehend ab | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.360,8 PKT 66,2 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Gewinne im DAX sind am Freitag nach dem Sprung des Leitindex über sein November-Hoch fast vollständig abgebröckelt. Während der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zum Wochenausklang auf ein nächstes Rekordhoch zusteuert, schreckte das deutsche Börsenbarometer vor der Marke von 24.500 Punkten zurück. Diese ist laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker Robomarkets, "die letzte relevante Hürde auf dem Weg zum Rekordhoch".

Wer­bung

Am Nachmittag hielt sich der Dax mit 0,1 Prozent auf 24.330 Punkte im Plus, nachdem er am Morgen noch bis auf rund 24.475 Zähler geklettert war. Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann zuletzt 0,9 Prozent auf 30.182 Zähler.

Molnar bleibt jedoch optimistisch, dass die Jahresendrally intakt ist und der Leitindex seine Bestmarke aus dem Oktober bei etwas über 24.770 Zählern toppen könnte. Die Marktstimmung stütze, schrieb er. Der Dow hat es am Vortag weiter angetrieben von der Leitzinssenkung der US-Notenbank bereits vorgemacht. Zugleich ist der sogenannte Fear-&-Greed-Index, der zu messen versucht, ob Anleger von Angst oder Gier getrieben werden, wieder in den neutralen Bereich zurückgekehrt. Entsprechend könnte sich die Stimmung weiter bessern.

Unter den Einzelwerten hierzulande setzte sich die Aktie des Sportartikelherstellers adidas an die Dax-Spitze mit plus 2,1 Prozent. Puma (PUMA SE) zählten mit plus 4,1 Prozent zu den Favoriten im MDax. Beide profitierten von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz von Lululemon (lululemon athletica). Der kanadische Hersteller von Yogabekleidung hatte vor allem wegen des stark gelaufenen China-Geschäfts die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben. Dieser Markt ist auch für die zwei deutschen Unternehmen von großer Bedeutung.

Wer­bung

Rheinmetall (Rheinmetall) gewannen 1,6 Prozent und HENSOLDT stiegen um 2,5 Prozent. Der im MDax zu findende Rüstungselektronikkonzern schloss mit Rheinmetall einen langfristigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Radargeräten für Luftverteidigungssysteme, was Planungssicherheit für beide Konzerne schafft.

Eine Hochstufung auf "Buy" durch Kepler Cheuvreux verhalf den Papieren der Lufthansa zu Kursgewinnen von 3,1 Prozent. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken werde immer attraktiver, schrieb Analyst Marc Zeck. Trotz aller Probleme, wie beispielsweise dem Druck der Gewerkschaften oder der Konkurrenz aus dem Nahen Osten, lasse sich das Potenzial kaum mehr ignorieren. Der Löwenanteil der Restrukturierung entfalle auf 2026. Das bedeute, dass frühzeitig erkannt werden könne, ob der Turnaround erfolgreich laufe.

Fraport (Fraport) gab überraschend bekannt, erstmals seit der Corona-Pandemie wieder eine Dividende zahlen zu wollen. Mit einer geplanten Ausschüttung von einem Euro je Aktie für 2025 fällt diese mehr als doppelt so hoch aus wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Konzerngewinn allerdings dürfte 2026 wegen höherer Abschreibungen und einer höheren Zinsbelastung nach der Inbetriebnahme der neuen Terminals in Frankfurt und Lima sinken. Die Aktie gab um 1,1 Prozent nach./ck/jha/

Wer­bung

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:23André Walter wechselt von Airbus zur Meyer Werft
14:59Aktien Frankfurt: Dax gibt Gewinne nach Sprung über November-Hoch weitgehend ab
14:28Weihnachtsrally gestartet: DAX kommt von Tageshoch zurück - grüne Vorzeichen bleiben
14:06Latam prüft neue Europa-Strecken mit dem Airbus A321 XLR
13:33Henkel: US-Behörde klagt gegen geplante Übernahme von Liquid Nails
12:25XETRA-Handel: DAX verbucht mittags Zuschläge
12:12Aktien Frankfurt: Dax überspringt November-Hoch - Nächste Hürde 24.500 Punkte
11:01Latam erwägt Europa-Routen mit Airbus A321 XLR
mehr