Darum zeigen sich die Ölpreise kaum verändert - Jüngster Preissprung vorerst gestoppt

27.10.25 08:58 Uhr
Ölmarkt im Stillstand: Preissprung erst einmal gestoppt | finanzen.net

Die Ölpreise sind am Montag nahezu unverändert in die Handelswoche gestartet und haben damit den Preissprung der vergangenen Woche vorerst gestoppt.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember verharrte auf 65,94 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 61,51 Dollar und damit einen Cent mehr als am Freitag.

In der Vorwoche hatte die überraschende Ankündigung von US-Sanktionen unter anderem gegen die russische Ölindustrie für einen deutlichen Preisanstieg am Ölmarkt gesorgt. Der Preis für Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee war in dieser Zeit um mehr als vier Dollar je Barrel gestiegen.

Anzeichen einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China konnte den Notierungen am Ölmarkt zu Beginn der Woche vorerst keinen weiteren Auftrieb verleihen. Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping haben sich beide Länder im Zoll- und Handelsstreit angenähert und sind zu einer vorläufigen Einigung gelangt.

/jkr/nas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

