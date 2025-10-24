SAP-Aktie rutscht ab: Berenberg bleibt bei Kaufempfehlung für SAP - Kursziel leicht reduziert
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAP von 289 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.
Der Softwarekonzern SAP SE habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Der Auftragsbestand für das Cloud-Wachstum - derzeit die wichtigste Kennziffer für die Walldorfer - sei robust ausgefallen und habe die Konsensschätzung übertroffen. Im Schlussquartal sowie 2026 sei eine Fortsetzung dieser Entwicklung zu erwarten. Das gesenkte Kursziel gehe auf stärkere negative Wechselkurseffekte auf die Schätzungen für 2025 zurück.
Die SAP-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 1,45 Prozent auf 238,45 Euro ab.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 15:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.2025
|SAP SE Buy
|UBS AG
