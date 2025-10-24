Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Beiersdorf-Aktie
Die Beiersdorf-Aktie wurde von DZ BANK genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Werte in diesem Artikel
Die DZ Bank hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 133 Euro belassen. Das Wachstum der Kernmarke Niveau habe im dritten Quartal enttäuscht, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er merkte aber zugleich an, dass die Einführung eines innovativen Anti-Aging-Produkts im September für einen Umsatzschub gesorgt habe. Von einer leichten Senkung der Consumer-Wachstumsprognose für 2025 habe sich der Kapitalmarkt kaum überrascht gezeigt. 2026 sollten auch Effizienzmaßnahmen und eine sorgsame Preispolitik eine Wachstumsbeschleunigung ermöglichen.
Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung
Um 16:21 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 95,10 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 185.950 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Minus von 22,7 Prozent zu Buche.
