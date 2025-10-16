DAX 23.863 -1,7%ESt50 5.609 -0,8%MSCI World 4.273 -0,5%Top 10 Crypto 14,37 -3,7%Nas 22.436 -0,6%Bitcoin 90.789 -1,7%Euro 1,1664 -0,2%Öl 61,02 %Gold 4.250 -1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo Airbus-Aktie: Großauftrag von IndiGo
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
95,12 EUR +2,14 EUR +2,30 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 20,19 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

DZ BANK

Beiersdorf Kaufen

16:01 Uhr
Beiersdorf Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
95,12 EUR 2,14 EUR 2,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Beiersdorf von 136 auf 133 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit der Marke Nivea navigiere der Konsumgüterhersteller durch raue See, schrieb Thomas Maul am Freitag vor dem Bericht für das dritte Jahresviertel. Im vierten Quartal erwartet er aber eine Wachstumsbeschleunigung./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 14:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Kaufen

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
93,38 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
95,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

16:01 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
13.10.25 Beiersdorf Buy Warburg Research
08.10.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Aktuelle Analyse DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag in Grün
finanzen.net XETRA-Handel DAX zum Start des Freitagshandels in Rot
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts forecast for the full year 2025
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen