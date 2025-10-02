DAX 24.379 -0,2%ESt50 5.652 +0,1%MSCI World 4.352 +0,6%Top 10 Crypto 16,83 +2,2%Nas 22.903 +0,3%Bitcoin 105.153 +2,3%Euro 1,1740 +0,2%Öl 64,77 +0,7%Gold 3.884 +0,7%
Marktkap. 19,39 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Jefferies & Company Inc.

Beiersdorf Hold

17:36 Uhr
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick des US-Analysehauses könnte der Konsumgüterkonzern mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison ebenso enttäuschen wie SKF und Solvay. David Hayes verwies auf weiter negative Volumentrends bei der wichtigen Marke Nivea. Zudem bleibe er für La Prairie deutlich unter der Konsensschätzung. Dagegen könnten den Jefferies-Experten zufolge Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora, Siemens Healthineers und Tenaris positiv überraschen./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
90,46 €		 Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
90,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
123,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

17:36 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.09.25 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
23.09.25 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

