Beiersdorf Aktie
Marktkap. 19,39 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Laut einem am Freitag vorliegenden Ausblick des US-Analysehauses könnte der Konsumgüterkonzern mit Blick auf die anlaufende Berichtssaison ebenso enttäuschen wie SKF und Solvay. David Hayes verwies auf weiter negative Volumentrends bei der wichtigen Marke Nivea. Zudem bleibe er für La Prairie deutlich unter der Konsensschätzung. Dagegen könnten den Jefferies-Experten zufolge Amadeus IT, Assa Abloy, Gjensidige, Heineken, Pandora, Siemens Healthineers und Tenaris positiv überraschen./gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf AG
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
101,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
90,46 €
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
90,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,55%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
123,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|17:36
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:36
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17:36
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets