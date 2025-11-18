Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minusbereich

DAX23.307 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -1,2%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.694 -0,9%Euro1,1590 ±-0,0%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.042 -0,1%
Beiersdorf

18.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 89,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
89,32 EUR -0,68 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 89,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 89,10 EUR. Bei 89,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.266 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 53,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
14.11.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.11.2025Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Beiersdorf OutperformBernstein Research
27.10.2025Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.10.2025Beiersdorf BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.10.2025Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen