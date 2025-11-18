Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minusbereich

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 89,56 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 89,56 EUR ab. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 89,10 EUR. Bei 89,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.266 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 137,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 53,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 87,02 EUR fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

