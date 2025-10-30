Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,11 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Donnerstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts seine Wachstumserwartungen für 2026. Die Jahresziele für 2025 hält er aber für machbar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Buy
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
123,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
92,30 €
|Abst. Kursziel*:
33,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
91,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,84%
|
Analyst Name:
Olivier Nicolai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
