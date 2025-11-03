Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Haushalts- und Körperpflegeprodukte (HPC) bleibe die Situation schwierig, im Beautybereich durchwachsen mit Enttäuschungen bei L'Oreal und Beiersdorf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
92,82 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
92,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG