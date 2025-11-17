Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagnachmittag billiger

Kurs der Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,40 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 90,40 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 90,04 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 74.861 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 137,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 34,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 3,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 119,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Beiersdorf veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

