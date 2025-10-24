Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,76 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
94,04 €
|Abst. Kursziel*:
19,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
93,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
|
Analyst Name:
Patrick Folan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:16
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:11
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
