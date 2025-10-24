DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
Heute im Fokus
Hoffnung im Handelsstreit: DAX verhalten freundlich -- Nikkei erstmals über 50.000er-Marke -- Gewinn von Porsche bricht ein -- EVOTEC, Bristol-Myers Squibb, Gerresheimer, HSBC, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst EVOTEC-Aktie zieht an: Erfolgszahlung von Bristol-Myers Squibb eingeheimst
Profil

Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
93,04 EUR -1,88 EUR -1,98 %
STU
Marktkap. 20,76 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

Barclays Capital

Beiersdorf Overweight

09:16 Uhr
Beiersdorf Overweight
Beiersdorf AG
93,04 EUR -1,88 EUR -1,98%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
94,04 €		 Abst. Kursziel*:
19,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
93,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
Analyst Name:
Patrick Folan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:16 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:11 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
24.10.25 Beiersdorf Sell UBS AG
23.10.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
