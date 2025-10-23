Beiersdorf-Aktie schwächelt: Umsatzziel für 2025 erneut gesenkt
Beiersdorf hat mit den Ergebnissen zum dritten Quartal die Umsatzziele 2025 für den Konzern und das größere Segment Consumer weiter gesenkt.
Der Hautpflegemarkt habe sich im dritten Quartal weiter abgeschwächt, vor allem in Schwellenländern, teilte der Hersteller von Nivea, Eucerin und Tesa mit.
Infolgedessen rechnet der Hamburger DAX-Konzern nun im Gesamtjahr auf Konzernebene nur noch mit organischem Umsatzwachstum von 2,5 Prozent anstatt der seit August mit den Halbjahreszahlen geltenden Prognose von rund 3 Prozent.
Auch beim Segment Consumer sieht das Unternehmen im Gesamtjahr nun organisches Wachstum von 2,5 Prozent anstatt der zuletzt angepeilten 3 bis 4 Prozent.
Das vielbeachtete Margenziel für Consumer, das Beiersdorf im August ebenfalls deutlich gesenkt hatte, bestätigte der Konzern nun. Die bereinigte EBIT-Marge Consumer soll weiterhin 20 Basispunkte über Vorjahr liegen anstatt 50 und auf Konzernebene leicht über Vorjahr landen. Auch die Ziele für den Geschäftsbereich Tesa bestätigte das Unternehmen.
Im dritten Quartal steigerte Beiersdorf den Konzernumsatz organisch um 1,7 Prozent auf 2,35 Milliarden Euro. Im Neunmonatszeitraum betrug das organische Umsatzplus 2,0 Prozent auf 7,54 Milliarden Euro.
Via XETRA verliert die Beiersdorf-Aktie zeitweise 0,21 Prozent auf 95,92 Euro.
DOW JONES
