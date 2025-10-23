DAX24.173 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.881 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Nachmittag an Fahrt

23.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Beiersdorf gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 96,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
96,04 EUR 1,18 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 96,28 EUR. Bei 97,38 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 439.298 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 30,08 Prozent niedriger. Am 26.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 87,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 9,62 Prozent wieder erreichen.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 121,50 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Beiersdorf am 26.02.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
16:11Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:51Beiersdorf SellUBS AG
10:56Beiersdorf OutperformBernstein Research
10:51Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:51Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16:11Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:56Beiersdorf OutperformBernstein Research
10:51Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Beiersdorf KaufenDZ BANK
13.10.2025Beiersdorf BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09:51Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
09:51Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.10.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
29.09.2025Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
23.09.2025Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12:51Beiersdorf SellUBS AG
23.09.2025Beiersdorf SellUBS AG
07.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellUBS AG
06.08.2025Beiersdorf SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
