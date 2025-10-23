Ausblick: Procter & Gamble veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das sind die Erwartungen der Analysten an Procter & Gamble (P&G).
Werte in diesem Artikel
Procter & Gamble wird am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,90 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,18 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,74 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,51 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 87,01 Milliarden USD, gegenüber 84,28 Milliarden USD im Vorjahr.
