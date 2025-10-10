DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.267 -1,6%Top 10 Crypto15,90 -3,9%Nas22.452 -2,5%Bitcoin101.358 -3,7%Euro1,1603 +0,3%Öl62,64 -4,0%Gold3.999 +0,6%
Heute im Fokus
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Profil
Index im Fokus

Handel in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag

10.10.25 20:02 Uhr
Handel in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag | finanzen.net

Der Dow Jones gibt heute nach.

Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.797,4 PKT -561,0 PKT -1,21%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,16 Prozent tiefer bei 45.820,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,243 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,569 Prozent stärker bei 46.622,31 Punkten in den Handel, nach 46.358,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 45.714,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46.641,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45.490,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der Dow Jones 44.650,64 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 42.454,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,09 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 47.049,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 0,88 Prozent auf 296,39 USD), Coca-Cola (+ 0,87 Prozent auf 66,95 USD), Walmart (+ 0,22 Prozent auf 101,99 USD), Sherwin-Williams (+ 0,15 Prozent auf 333,71 USD) und Johnson Johnson (-0,15 Prozent auf 190,79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-3,71 Prozent auf 219,28 USD), Nike (-3,34 Prozent auf 65,79 USD), UnitedHealth (-2,94 Prozent auf 356,89 USD), NVIDIA (-2,35 Prozent auf 188,04 USD) und Apple (-2,28 Prozent auf 248,25 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43.391.504 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,972 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen