Handel in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag
Der Dow Jones gibt heute nach.
Werte in diesem Artikel
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,16 Prozent tiefer bei 45.820,94 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,243 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,569 Prozent stärker bei 46.622,31 Punkten in den Handel, nach 46.358,42 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 45.714,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 46.641,74 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 2,04 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45.490,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wies der Dow Jones 44.650,64 Punkte auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 42.454,12 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 8,09 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 47.049,64 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36.611,78 Punkten verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell McDonalds (+ 0,88 Prozent auf 296,39 USD), Coca-Cola (+ 0,87 Prozent auf 66,95 USD), Walmart (+ 0,22 Prozent auf 101,99 USD), Sherwin-Williams (+ 0,15 Prozent auf 333,71 USD) und Johnson Johnson (-0,15 Prozent auf 190,79 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-3,71 Prozent auf 219,28 USD), Nike (-3,34 Prozent auf 65,79 USD), UnitedHealth (-2,94 Prozent auf 356,89 USD), NVIDIA (-2,35 Prozent auf 188,04 USD) und Apple (-2,28 Prozent auf 248,25 USD).
Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 43.391.504 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,972 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,62 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen