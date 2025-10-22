Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Das Papier von Procter Gamble befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 151,04 USD ab.

Die Procter Gamble-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 151,04 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Procter Gamble-Aktie bei 150,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 151,20 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 150.651 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.

Am 28.11.2024 markierte das Papier bei 180,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 19,44 Prozent Luft nach oben. Bei 146,97 USD fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Verlust von 2,69 Prozent wieder erreichen.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,29 USD je Procter Gamble-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20,89 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

