Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus
Der Dow Jones zeigte sich am Freitag im Minus.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,90 Prozent leichter bei 45.479,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,243 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 46.622,31 Punkte an der Kurstafel, nach 46.358,42 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46.641,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45.470,72 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 2,77 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.490,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.650,64 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 42.454,12 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 1,09 Prozent auf 297,01 USD), Coca-Cola (+ 1,01 Prozent auf 67,04 USD), Walmart (+ 0,07 Prozent auf 101,84 USD), Sherwin-Williams (-0,12 Prozent auf 332,81 USD) und Johnson Johnson (-0,19 Prozent auf 190,72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amazon (-4,99 Prozent auf 216,37 USD), NVIDIA (-4,89 Prozent auf 183,16 USD), Nike (-4,17 Prozent auf 65,22 USD), IBM (-3,61 Prozent auf 277,82 USD) und UnitedHealth (-3,59 Prozent auf 354,50 USD).
Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 83.945.680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Amazon News
Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen