DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.591 -6,3%Euro1,1601 +0,3%Öl62,07 -4,8%Gold4.018 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Ottobock BCK222 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E Diginex A40PU6 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Top News
Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland Tesla-Aktie höher: US-Verkehrsaufsicht untersucht "Autopilot" - abgespecktes Model Y auch in Deutschland
Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket Keine Tesla-Aktie ohne Elon Musk? So rechtfertigt der Vorstand das Mega-Vergütungspaket
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
Dow Jones-Kursentwicklung

Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

10.10.25 22:32 Uhr
Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus | finanzen.net

Der Dow Jones zeigte sich am Freitag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
186,98 EUR -10,02 EUR -5,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
57,79 EUR 0,36 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
238,90 EUR -9,30 EUR -3,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
164,82 EUR 0,06 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
255,75 EUR 1,90 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
56,04 EUR -2,85 EUR -4,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
157,84 EUR -8,54 EUR -5,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
128,80 EUR -1,44 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sherwin-Williams Co.
291,25 EUR 2,05 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
303,90 EUR -16,00 EUR -5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,44 EUR -0,99 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
88,98 EUR 1,85 EUR 2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.479,6 PKT -878,8 PKT -1,90%
Charts|News|Analysen

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,90 Prozent leichter bei 45.479,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,243 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 46.622,31 Punkte an der Kurstafel, nach 46.358,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46.641,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45.470,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 2,77 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.490,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.650,64 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 42.454,12 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 1,09 Prozent auf 297,01 USD), Coca-Cola (+ 1,01 Prozent auf 67,04 USD), Walmart (+ 0,07 Prozent auf 101,84 USD), Sherwin-Williams (-0,12 Prozent auf 332,81 USD) und Johnson Johnson (-0,19 Prozent auf 190,72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amazon (-4,99 Prozent auf 216,37 USD), NVIDIA (-4,89 Prozent auf 183,16 USD), Nike (-4,17 Prozent auf 65,22 USD), IBM (-3,61 Prozent auf 277,82 USD) und UnitedHealth (-3,59 Prozent auf 354,50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 83.945.680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen