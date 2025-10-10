Verluste in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones zeigte sich am Freitag im Minus.

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 1,90 Prozent leichter bei 45.479,60 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,243 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,569 Prozent auf 46.622,31 Punkte an der Kurstafel, nach 46.358,42 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 46.641,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 45.470,72 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 2,77 Prozent nach. Vor einem Monat, am 10.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.490,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.650,64 Punkten berechnet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.10.2024, den Stand von 42.454,12 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,28 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 47.049,64 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit McDonalds (+ 1,09 Prozent auf 297,01 USD), Coca-Cola (+ 1,01 Prozent auf 67,04 USD), Walmart (+ 0,07 Prozent auf 101,84 USD), Sherwin-Williams (-0,12 Prozent auf 332,81 USD) und Johnson Johnson (-0,19 Prozent auf 190,72 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Amazon (-4,99 Prozent auf 216,37 USD), NVIDIA (-4,89 Prozent auf 183,16 USD), Nike (-4,17 Prozent auf 65,22 USD), IBM (-3,61 Prozent auf 277,82 USD) und UnitedHealth (-3,59 Prozent auf 354,50 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 83.945.680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,81 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

