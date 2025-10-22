DAX24.292 -0,2%Est505.675 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -4,6%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.336 -0,3%Euro1,1586 -0,2%Öl62,37 +1,2%Gold4.064 -1,5%
DAX schwächelt -- Wall Street stabil erwartet -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- TKMS, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Merck-Analyse im Blick

DZ BANK gibt Merck-Aktie Kaufen

22.10.25 14:52 Uhr
DZ BANK gibt Merck-Aktie Kaufen | finanzen.net

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat eine umfassende Analyse des Merck-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Merck KGaA von 151 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte erste Indikation für 2026 sei angesichts der geopolitischen Risiken in den USA und China "sehr konservativ" formuliert, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Der Bewertungsabschlag des Qualitätsunternehmens zur Branche erscheine ungerechtfertigt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie notierte um 14:35 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 114,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 47.135 Stück. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2025 um 16,8 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

