AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA stark erholt - Exane gibt Skepsis auf und empfiehlt

03.12.25 10:44 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Merck KGaA
119,50 EUR 1,45 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kehrtwende des Analysten von Exane BNP Paribas haben die Aktien der Merck KGaA (Merck) am Mittwoch 3,9 Prozent zugelegt auf 121,30 Euro. Damit erholten sie sich wieder über die exponentielle 200-Tage-Linie. Ein erster Ausbruchsversuch war Mitte November noch gescheitert, nachdem sich die Aktien im Bereich des Zwischenhochs vom Mai bei rund 125 Euro festgelaufen hatten.

Nun sorgte Exane-Experte Peter Verdult für frischen Wind. Er hob sein Kursziel deutlich auf 145 Euro und drehte seine negative Einstufung in ein "Outperform"-Votum. Die Anlagestory der Darmstädter habe sich in allen drei Geschäftsbereichen - Life Science, Healthcare und Electronics - verbessert, so Verdult. Im Halbleitergeschäft winke eine Bodenbildung. Er hob den großen Anteil von KI-Chips und anderen modernen Halbleitern hervor.

Obendrein verfüge Merck KGaA über eine enorme Finanzkraft von mehr als 10 Milliarden Euro. Der neue Konzernchef dürfte Schwung in den Portfolioumbau bringen.

Mit 145 Euro würden die Aktien auf das höchste Niveau seit Anfang Februar zurückkehren. Der Rekord lag Ende 2021 bei 231,50 Euro./ag/bek/jha/

Analysen zu Merck KGaA

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Merck BuyUBS AG
14.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.11.2025Merck KaufenDZ BANK
13.11.2025Merck BuyUBS AG
13.11.2025Merck OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Merck Market-PerformBernstein Research
17.10.2025Merck Market-PerformBernstein Research
12.09.2025Merck Market-PerformBernstein Research
25.08.2025Merck Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Merck Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
06.03.2023Merck VerkaufenDZ BANK
02.03.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2023Merck SellGoldman Sachs Group Inc.
02.02.2023Merck VerkaufenDZ BANK
15.11.2022Merck SellGoldman Sachs Group Inc.

