AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA stark erholt - Exane gibt Skepsis auf und empfiehlt
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Kehrtwende des Analysten von Exane BNP Paribas haben die Aktien der Merck KGaA (Merck) am Mittwoch 3,9 Prozent zugelegt auf 121,30 Euro. Damit erholten sie sich wieder über die exponentielle 200-Tage-Linie. Ein erster Ausbruchsversuch war Mitte November noch gescheitert, nachdem sich die Aktien im Bereich des Zwischenhochs vom Mai bei rund 125 Euro festgelaufen hatten.
Nun sorgte Exane-Experte Peter Verdult für frischen Wind. Er hob sein Kursziel deutlich auf 145 Euro und drehte seine negative Einstufung in ein "Outperform"-Votum. Die Anlagestory der Darmstädter habe sich in allen drei Geschäftsbereichen - Life Science, Healthcare und Electronics - verbessert, so Verdult. Im Halbleitergeschäft winke eine Bodenbildung. Er hob den großen Anteil von KI-Chips und anderen modernen Halbleitern hervor.
Obendrein verfüge Merck KGaA über eine enorme Finanzkraft von mehr als 10 Milliarden Euro. Der neue Konzernchef dürfte Schwung in den Portfolioumbau bringen.
Mit 145 Euro würden die Aktien auf das höchste Niveau seit Anfang Februar zurückkehren. Der Rekord lag Ende 2021 bei 231,50 Euro./ag/bek/jha/
Nachrichten zu Merck KGaA
Analysen zu Merck KGaA
