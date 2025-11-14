DAX 23.591 -1,2%ESt50 5.641 -0,9%MSCI World 4.302 -1,0%Top 10 Crypto 12,44 -1,4%Nas 22.681 -1,0%Bitcoin 79.200 -2,6%Euro 1,1590 -0,3%Öl 64,05 -0,4%Gold 4.038 -1,0%
Merck Aktie

115,15 EUR -2,50 EUR -2,12 %
STU
Marktkap. 51,11 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Bernstein Research

Merck Market-Perform

21:06 Uhr
Merck Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Merck KGaA
115,15 EUR -2,50 EUR -2,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 138 auf 135 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Chemie- und Pharmakonzern habe ein solides drittes Quartal hinter sich, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Erholung sei aber nach wie vor graduell. Das etwas höhere Kursziel sei der Profitabilität der Segmente Life Science und Pharma geschuldet./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Market-Perform

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
115,65 €		 Abst. Kursziel*:
16,73%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
115,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
Analyst Name:
Florent Cespedes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

21:06 Merck Market-Perform Bernstein Research
14.11.25 Merck Buy UBS AG
14.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Merck Kaufen DZ BANK
13.11.25 Merck Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Merck-Investment DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Merck Aktie News: Anleger schicken Merck am Nachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Montagmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Merck Aktie News: Merck verbilligt sich am Montagvormittag
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Aktienempfehlung Merck-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
MotleyFool This Fund Sold $49 Million of Cidara Stock — Then Merck Announced a $9.2 Billion Takeover
MarketWatch This is why Merck is buying Cidara Therapeutics for $9.2 billion, and why Wall Street is happy
Zacks Here's Why Merck (MRK) is a Strong Growth Stock
Benzinga Merck Makes Big Bet On Flu Protection With Cidara Buyout
Financial Times Merck agrees $9.2bn deal for flu-prevention biotech Cidara
Zacks Here is What to Know Beyond Why Merck & Co., Inc. (MRK) is a Trending Stock
MotleyFool Why Merck Is Sinking This Week
Zacks Why Merck (MRK) is a Top Value Stock for the Long-Term
