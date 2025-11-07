Merck Aktie
Marktkap. 48,98 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sprach in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von starken Resultaten des Pharma- und Technologiekonzerns. Der Experte hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) hervor. Die nochmals eingeengte Jahresprognose impliziere einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck KGaA
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
155,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
122,55 €
|Abst. Kursziel*:
26,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
123,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
