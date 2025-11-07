DAX 24.279 -0,4%ESt50 5.800 +0,2%MSCI World 4.418 +0,1%Top 10 Crypto 13,97 +2,6%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 88.627 +1,2%Euro 1,1618 +0,2%Öl 63,04 +0,6%Gold 4.223 +0,6%
Merck Aktie

123,70 EUR +8,50 EUR +7,38 %
STU
Marktkap. 48,98 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

JP Morgan Chase & Co.

Merck Overweight

10:01 Uhr
Merck Overweight
Merck KGaA
123,70 EUR 8,50 EUR 7,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sprach in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von starken Resultaten des Pharma- und Technologiekonzerns. Der Experte hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) hervor. Die nochmals eingeengte Jahresprognose impliziere einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Overweight

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
155,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
122,55 €		 Abst. Kursziel*:
26,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
123,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,30%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

10:01 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Merck Buy UBS AG
29.10.25 Merck Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Analyse im Fokus Merck-Analyse: UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse Merck-Analyse: UBS AG verleiht Merck-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Merck-Aktie springt hoch: Wachstum trotz starkem Währungsdruck über Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP/Laborprodukte gefragt: Merck KGaA verdient überraschend viel - Kursplus
finanzen.net Merck-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Merck Aktie News: Merck gewinnt am Vormittag kräftig
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA springen hoch nach Quartalszahlen
dpa-afx Merck verdient im dritten Quartal überraschend viel - Engt Prognose weiter ein
Zacks Here is What to Know Beyond Why Merck & Co., Inc. (MRK) is a Trending Stock
MotleyFool Why Merck Is Sinking This Week
Zacks Why Merck (MRK) is a Top Value Stock for the Long-Term
MotleyFool Merck Q3 2025 Earnings Call Transcript
Benzinga Merck Ready For Larger Than $15 Billion Deals, Raises Annual Profit Outlook
Zacks Merck (MRK) Reports Q3 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Zacks Merck (MRK) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
Benzinga Looking At Merck &amp; Co&#39;s Recent Unusual Options Activity
