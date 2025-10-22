DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.647 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1609 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.080 -1,1%
Fokus auf Aktienkurs

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

22.10.25 20:23 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble gewinnt am Mittwochabend an Fahrt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Procter Gamble. Zuletzt konnte die Aktie von Procter Gamble zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 152,91 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 152,91 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bei 153,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 474.287 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 markierte das Papier bei 180,40 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,98 Prozent hinzugewinnen. Bei 146,97 USD fiel das Papier am 14.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Procter Gamble-Aktie.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,29 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,00 USD.

Procter Gamble gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,61 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,74 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,97 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

