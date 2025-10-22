Breite Erholung

L'Oreal hat sein Wachstum im dritten Quartal beschleunigt.

Fortschritte machte der französische Kosmetikkonzern auf den beiden wichtigen Märkten USA und China. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 10,3 Milliarden Euro, auf vergleichbarer Basis war das ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal hatte das vergleichbare Wachstum 2,4 Prozent betragen. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 10,45 Milliarden Euro etwas mehr erwartet.

CEO Nicolas Hieronimus sprach von einer "breiten" Erholung. Die Erholung in den beiden größten Märkten USA und China setze sich fort. "Ich bin zuversichtlich, dass wir im Gesamtjahr besser abschneiden als der Beauty-Markt insgesamt", so der CEO mit Blick auf den restlichen Jahresverlauf. L'Oreal hat sich ein Umsatzwachstum und eine höhere Profitabilität vorgenommen.

L'Oreal-Aktie nach Umsatzzahlen unter Druck - Beiersdorf-Titel ebenfalls schwächer

Der geringer als erwartete Umsatzanstieg hat am Mittwoch im frühen Handel die Aktie von L'Oreal unter Druck gebracht. An der EURONEXT Paris gab das Papier des französischen Kosmetikunternehmens bei hohen Umsätzen zuletzt um 6,81 Prozent auf 371,00 Euro nach. Das Papier des Konkurrenten Beiersdorf wurde leicht mit nach unten gezogen und verlor via XETRA 1,51 Prozent auf 94,22 Euro. Beiersdorf wird an diesem Donnerstag seine Neunmonatszahlen vorlegen.

Die Schwäche im US-Geschäft habe die Erholung in China konterkariert, sagte ein Händler mit Blick auf die Umsatzzahlen der Franzosen. RBC-Analyst Wassachon Udomsilpa merkte zudem an, dass der Bereich Professional zwar weiterhin ein herausragender Leistungsträger sei, die anderen drei Sparten des Körperpflegekonzerns jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Guillaume Delmas von der UBS sieht die Stimmung für die L'Oreal-Aktie zudem aufgrund der schlechten Berechenbarkeit des vierten Quartals belastet und auch angesichts der zurückhaltenden Aussagen des Managements zum Jahr 2026.

