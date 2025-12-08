LOréal Aktie
Marktkap. 198,46 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 410 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones setzt 2026 im Bereich Konsumgüter vor allem auf L'Oreal, Reckitt und AB Inbev, wie er in seinem am Dienstag veröffentlichten Ausblick schrieb. Bei den Franzosen lobt er dynamische Produkteinführungen, aber auch die insgesamt starke Palette./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
368,00 €
|Abst. Kursziel*:
11,41%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
367,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,86 €
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:56
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08.12.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
