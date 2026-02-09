DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3400 -2,5%Nas22.687 -1,6%Bitcoin55.477 -1,6%Euro1,1870 -0,1%Öl67,68 -2,8%Gold4.945 -2,8%
ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro

12.02.26 20:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
364,50 EUR -29,85 EUR -7,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Verfehlte Erwartungen an das Umsatzwachstum im vierten Quartal seien nicht hilfreich, wenn man die vorsichtigen Aussagen der Konkurrenz und die hohen Erwartungen vor den Zahlen berücksichtige, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Wichtig werde nun der Ausblick der Franzosen auf den weltweiten Kosmetikmarkt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 12:31 / EST

