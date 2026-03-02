Deutsche Bank AG

LOréal Hold

11:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Hold" belassen. Regionale Branchendaten belegten einen starken Rückgang der geschäftlichen Aktivitäten, schrieb Tom Sykes in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Aktienkurs des Kosmetikriesen spiegele das wider, könne aber noch stärker unter Druck geraten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05

