NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. In dieses Bild passe, dass der Kosmetikkonzern seine Erwartungen an das weltweite Wachstum im Beauty-Sektor nicht mehr quantifiziere./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
352,20 €
|Abst. Kursziel*:
22,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
352,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,86%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
393,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|08:36
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:36
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:36
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|23.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG