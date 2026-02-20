DAX 25.145 -0,5%ESt50 6.130 +0,0%MSCI World 4.553 -0,1%Top 10 Crypto 8,5590 +2,9%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 56.245 -1,6%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,42 -0,4%Gold 5.153 +1,0%
LOréal Aktie

398,15 EUR -2,00 EUR -0,50 %
363,87 CHF -1,21 CHF -0,33 %
Marktkap. 213,58 Mrd. EUR

KGV 31,93
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
398,15 EUR -2,00 EUR -0,50%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
398,55 €		 Abst. Kursziel*:
7,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
398,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:21 LOréal Buy UBS AG
09:26 LOréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:16 LOréal Overweight Barclays Capital
20.02.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 LOréal Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

