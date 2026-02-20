LOréal Aktie
Marktkap. 213,58 Mrd. EURKGV 31,93
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
398,55 €
|Abst. Kursziel*:
7,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
398,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,00%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:16
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:16
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:16
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:26
|LOréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research