DAX 23.041 +1,8%ESt50 5.674 +1,7%MSCI World 4.293 +0,5%Top 10 Crypto 9,4240 +4,1%Nas 21.762 -0,8%Bitcoin 61.984 +2,0%Euro 1,1598 -0,1%Öl 98,58 -1,3%Gold 4.575 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- BioNTech, Ölaktien, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Top News
Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
351,15 EUR -0,55 EUR -0,16 %
STU
352,60 EUR +1,10 EUR +0,31 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 185,5 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Deutsche Bank AG

LOréal Hold

12:21 Uhr
LOréal Hold
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
351,15 EUR -0,55 EUR -0,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Tom Sykes befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer möglichen Verschmelzung des US-Konkurrenten Estee Lauder mit Puig Brands. Er verwies auf eine derzeit reduzierte Branchendynamik in vielen Märkten, den Einfluss kleinerer Konkurrenten und Verschiebungen in den Absatzkanälen. Diese Einflüsse sollten eine Konsolidierung im Sektor vorantreiben. Er hält es für wahrscheinlich, dass L'Oreal von einer möglichen Kombination der Konkurrenten ein Stück weit profitieren kann./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Hold

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
352,60 €		 Abst. Kursziel*:
2,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
351,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,52%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
393,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

12:21 LOréal Hold Deutsche Bank AG
18.03.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
18.03.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen