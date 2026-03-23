FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Tom Sykes befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer möglichen Verschmelzung des US-Konkurrenten Estee Lauder mit Puig Brands. Er verwies auf eine derzeit reduzierte Branchendynamik in vielen Märkten, den Einfluss kleinerer Konkurrenten und Verschiebungen in den Absatzkanälen. Diese Einflüsse sollten eine Konsolidierung im Sektor vorantreiben. Er hält es für wahrscheinlich, dass L'Oreal von einer möglichen Kombination der Konkurrenten ein Stück weit profitieren kann./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Hold
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
360,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
352,60 €
|Abst. Kursziel*:
2,10%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
351,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,52%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
393,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:21
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
