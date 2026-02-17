LOréal Aktie
Marktkap. 210,07 Mrd. EURKGV 31,93
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Veranstaltung anlässlich der Konsumgüter-Konferenz Cagny auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Konzernchef Nicolas Hieronimus habe den guten Start des Unternehmens ins Jahr 2026 sowohl in China als auch in den USA bekräftigt und betont, dass sich L'Oreal in einer "Beschleunigungsphase" befinde, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
399,95 €
|Abst. Kursziel*:
-8,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
400,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,90%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
391,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|19:26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|19:26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|17.02.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|16.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|19:26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG