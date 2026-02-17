DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.556 +0,6%Top 10 Crypto 8,6320 +1,3%Nas 22.915 +1,0%Bitcoin 57.555 +1,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,94 %Gold 5.070 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Airbus 938914 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Börse am Freitag: DAX schließt klar im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht Börse am Freitag: DAX schließt klar im Plus - 25.000-Punkte-Marke hält - Niederlage für Trump in Zollstreit vor Oberstem Gericht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
400,65 EUR +6,25 EUR +1,58 %
STU
399,95 EUR +6,00 EUR +1,52 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 210,07 Mrd. EUR

KGV 31,93
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

19:26 Uhr
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
400,65 EUR 6,25 EUR 1,58%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Veranstaltung anlässlich der Konsumgüter-Konferenz Cagny auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Konzernchef Nicolas Hieronimus habe den guten Start des Unternehmens ins Jahr 2026 sowohl in China als auch in den USA bekräftigt und betont, dass sich L'Oreal in einer "Beschleunigungsphase" befinde, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
399,95 €		 Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
400,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,90%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
391,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

19:26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.02.26 LOréal Kaufen DZ BANK
17.02.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
16.02.26 LOréal Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt L'Oreal auf 'Kaufen' - Fairer Wert 440 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx L'Oréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas
dpa-afx ROUNDUP: Luxusschwäche in China macht L'Oréal weiter zu schaffen - Aktie fällt
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: L'Oreal nach Zahlen unter Druck
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt L'Oreal auf 'Outperform' - Ziel 410 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingebracht
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen