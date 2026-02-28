DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5535 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
LOréal Aktie

388,20 EUR -6,65 EUR -1,68 %
STU
352,30 CHF -10,10 CHF -2,79 %
BRX
Marktkap. 211,59 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Underperform

11:01 Uhr
LOréal Underperform
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
388,20 EUR -6,65 EUR -1,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 337 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es gebe weitere Anzeichen einer Normalisierung des Wachstums in einem normaleren Umfeld, schrieb David Hayes am Montag in der Nachbetrachtung der jüngsten Bilanz. Die Bewertung hält er aber für ambitioniert./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
385,20 €		 Abst. Kursziel*:
-9,14%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
388,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
393,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:01 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.02.26 LOréal Buy UBS AG
23.02.26 LOréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 LOréal Overweight Barclays Capital
20.02.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

