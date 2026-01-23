LOréal Aktie
Marktkap. 205,65 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die am 12. Februar anstehenden Jahreszahlen des Kosmetikkonzerns dürften für das Schlussquartal ein stärkeres organisches Umsatzwachstum als vom Marktkonsens erwartet belegen, schrieb David Hayes in seinem am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftshalbjahr dürfte das Wachstum indes schwach ausgefallen sein, was nicht zur hohen Bewertung passe. 2026 erwarte er zudem eine weitere Normalisierung der Wachstumsraten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
337,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
382,55 €
|Abst. Kursziel*:
-11,91%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
382,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,99%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
