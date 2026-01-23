DAX 24.876 -0,1%ESt50 5.947 +0,0%MSCI World 4.513 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.041 +1,4%Euro 1,1844 -0,4%Öl 66,09 -0,3%Gold 5.093 +2,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asien unentschlossen -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
Hold von Deutsche Bank AG für BASF-Aktie
Ausblick: Logitech vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
LOréal Aktie

382,90 EUR -2,70 EUR -0,70 %
382,90 EUR -2,70 EUR -0,70 %
STU
384,70 EUR +0,35 EUR +0,09 %
GVIE
Marktkap. 205,65 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Underperform

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
382,90 EUR -2,70 EUR -0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 337 Euro belassen. Die am 12. Februar anstehenden Jahreszahlen des Kosmetikkonzerns dürften für das Schlussquartal ein stärkeres organisches Umsatzwachstum als vom Marktkonsens erwartet belegen, schrieb David Hayes in seinem am Montag vorliegenden Studie. Im zweiten Geschäftshalbjahr dürfte das Wachstum indes schwach ausgefallen sein, was nicht zur hohen Bewertung passe. 2026 erwarte er zudem eine weitere Normalisierung der Wachstumsraten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
337,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
382,55 €		 Abst. Kursziel*:
-11,91%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
382,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,99%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

10:16 LOréal Hold Deutsche Bank AG
09:46 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.01.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 LOréal Overweight Barclays Capital
19.01.26 LOréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net LOréal-Investition im Blick EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 430 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net LOréal-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr abgeworfen
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
