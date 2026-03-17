LOréal Aktie

352,90 EUR +2,85 EUR +0,81 %
STU
352,40 EUR +0,35 EUR +0,10 %
PAR
Marktkap. 187,44 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

08:01 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
352,90 EUR 2,85 EUR 0,81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Im Bereich Haushalt und Körperpflege favorisiert Pannuti Unilever und L'Oreal./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Neutral

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
352,20 €		 Abst. Kursziel*:
3,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
352,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,43%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
393,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:01 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 LOréal Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.02.26 LOréal Buy UBS AG
23.02.26 LOréal Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
